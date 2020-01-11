سلطان عمان يؤكد حفاظه على العلاقات الودية مع كل الدول

2020/01/11 | 13:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، السبت، إنه سيحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول، على غرار النهج الذي كان قد اتبعه سلفه الراحل قابوس بن سعيد على مدار أعوامه في الحكم.

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