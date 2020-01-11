نائب: الكتل السياسية تكتفي ببيانات التأييد لخطاب المرجعية ولكنها لم تلتزم بمخرجاتها

2020/01/11 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب حسين عرب، أن الكتل والاحزاب السياسية تكتفي فقط ببيانات التأييد لخطاب المرجعية العليا ولكنها لم تلتزم بمخرجاتها.

وقال عرب في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، إن جميع الأطراف تنتظر خطبة المرجعية، لكنها تبدأ بتفسيرها وفق ما يعجبها وليس طبقاً لمضمونها..



مبينا ان القوى السياسية ليست مستعدة للتنازل عن المناصب والمواقع العليا مثل رئاسة الوزراء، رغم أن المرجعية أعلنت بشكل واضح رفضها التزمت واعتماد رأي مكون واحد على حساب باقي المكونات.

وحول الخطوات الجارية بشأن مصير المرشح لمنصب رئيس الوزراء، كشف عرب عن ان هناك اتفاقاً مبدئياً بشأن ذلك، وقد تشهد الأيام المقبلة تحركاً باتجاه تسمية شخصية لهذا الموقع.

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