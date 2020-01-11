بالوثيقة …..تغريم حزب الفضيلة الاسلامي 313 مليار و580 مليون دينار عراقي

2020/01/11 | 13:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة البداءة تصدر حكم غرامة قدرها 313 مليار و580 مليون دينار عراقي على حزب الفضيلة الاسلامي كأجر مثل على استغلال جامع الرحمن في المنصور من 2003 الى 2019

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