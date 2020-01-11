منال شوقي - الغائية في الفكر الديني

2020/01/11 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منال_شوقي الغائية هي مذهب فلسفي يقول بأن لكل شيء هدف نهائي وُجِد لأجله وهذا الهدف سابق على وجود الشيء نفسه، فوجود الأنهار حتمي والهدف من وجودها سابق على إيجادها الا وهو ري ظمأ الكائنات الحية وعلي رأسها الإنسان (وجعلنا من الماء كل شيء حي)، والهدف من وجود الأسماك سابق على وجودها ألا وهو أن تكون طعاماً للإنسان (وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً).ولقد نوقشت الغائية أو تم قياسها ومحاولة تطبيقها على ......

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