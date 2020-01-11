طائر الحدأة الذي كان سبب في حرائق أستراليا

2020/01/11 | 13:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطائر اللئيم والذي حذر الرسول الأكرم منه إنه طائر الحدأة والذي قالت التقارير الإخبارية أنه المتسبب في نشوب الحراق الكبيرة في أستراليا وهو المتسبب في نشوب تلك الحرائق.صدق او […]

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