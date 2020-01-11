شرطة النجف تصدر بياناً بشأن مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص في مقبرة وادي السلام

2020/01/11 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

اصدرت مديرية شرطة محافظة النجف، السبت (11 كانون الثاني 2020)، بيانا بشأن مقتل واصابة 3 اشخاص في مق...





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