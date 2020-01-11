فيديو.. تشييع رمزي مَهيب لجثماني المغدورين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي في البصرة

2020/01/11 | 13:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أقام متظاهرو البصرة، اليوم السبت، تشييع رمزي للصحفيين المغدورين، أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي، في محافظة البصرة، حيث هتف المتظاهرون بأشد عبارات الغضب من الجهات التي اغتالتهم.قتل عبد الصمد الجمعة على يد مسلحين مجهولين مع زميله المصور صفاء غالي في البصرة، حيث كان يغطي المظاهرات المناهضة للطبقة السياسية والمطالبة بإبعاد […]

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