عبد المهدي يصل أربيل ونيجيرفان البارزاني أول المستقبلين

2020/01/11 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى أربيل للقاء مسؤولي إقليم كردستان.

بيان مقتضب لمكتب عبد المهدي، ذكر ان رئيس الوزراء وصل أربيل، وكان في استقباله بمطار اربيل الدولي رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني.

وأضاف البيان، أن الوفد المرافق لعبد المهدي يضم الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، ووزراء المالية فؤاد حسين، والتعليم العالي قصي السهيل، والخارجية محمد علي الحكيم، والتخطيط نوري الدليمي، الى جانب عدد من المسؤولين.

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