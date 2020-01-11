التعليم النيابية تدعو السهيل لاعلان سنة عدم رسوب للجامعات والمعاهد

2020/01/11 | 13:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت رئيس لجنة التعليم العالي النيابية النائبة غيداء كمبس، السبت،وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل الى اعلان سنة عدم رسوب للجامعات والمعاهد.وقالت كمبش في تصريح لها انها” تلقت […]

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