الشرطة الاتحادية: العثور على كدس كبير للعبوات الناسفة بإحدى القرى في كركوك – صور

2020/01/11 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة الشرطة الإتحادية، عن تمكنها من العثور على كدس كبير للعبوات الناسفة في كركوك.

وأوضحت القيادة في بيان، ان قوة مكونة من مقر الفرقة الثالثة، واللواء الثاني عشر، تمكنت خلال تفتيش وتطهير قرية مزيرير، ضمن قاطع الفوج الثالث باللواء من العثور على خمس وستين عبوة ناسفة، ومئة وخمسين مسطرة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة الى تفجير وإتلاف المواد موقعياً، من قبل الجهد الهندسي لقيادة قوات الشرطة الإتحادية وهندسة ميدان الفرقة.

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