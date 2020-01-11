الداخلية تعلن القبض على داعشيين اثنين في بغداد

2020/01/11 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، السبت (11 كانون الثاني 2020)، القاء القبض على عنصرين اثنين من داعش في بغداد.

يتبع .



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بغداد اليوم- النجف

اصدرت مديرية شرطة محافظة النجف، السبت (11 كانون الثاني 2020)، بيانا بشأن مقتل واصابة 3 اشخاص في مقبرة وادي السلام وسط المحافظة.

وقالت المديرية في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تنفي حدوث اي محاولة اغتيال لأي مواط

بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر في محافظة النجف، السبت (11 كانون الثاني 2020)، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص في هجوم مسلح وسط مقبرة وادي السلام.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هجوم مسلح وسط مقبرة وادي السلام أودى بحياة شخصين وإصابة اثني

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، السبت (11 كانون الثاني 2020)، انطلاق عملية "علي ولي الله" الثالثة في جزيرة الحضر جنوبي الموصل.

وقال بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة من اللوائين الـ44 والـ

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