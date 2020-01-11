الدماء تكشف زيف الادعاء…

2020/01/11 | 14:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الحسين الظالم منذ اكثر من شهرين ونحن نقرء يوميا عبارات اصبحت متداولة في عموم العراق ، مثل ذيل ، مغلق باسم الشعب ، نريد وطن ، نازل اخد حقي.[…]

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