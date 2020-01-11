الاقتصاد والاستثمار النيابية: الاتفاقية مع الصين “عملاقة ولا مثيل لها”

2020/01/11 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد سليم الكناني، الاتفاقية بين العراق والصين بانها اتفاقية جبّارة وعملاقة ولا مثيل لها.

وأكد الكناني في تصريح، ان اتفاقية دخلت حيز التنفيذ، وهي اتفاقية جبارة لا مثيل لها على مر تأريخ العراق الاقتصادي والسياسي، لما تمتلكه الصين من دور في الاقتصاد العالمي، حضور في جميع القطاعات الاقتصادية، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، والاسرع نموا خلال الأعوام الثلاثين الماضية، مضيفا ان الاتفاقية تضمنت بنوداً كثيرة تتعلق بمعالجة قطاعات البنى التحتية والخدمية في مشاريع شبكات تصريف المياه الكبيرة والطرق والجسور، وفي مجالات الصحة والتربية والاتصالات والتكنلوجيا وتطوير الزراعة وتفعيل القطاع الصناعي، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ومن بينها ميناء الفاو الكبير.

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