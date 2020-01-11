2020/01/11 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد الصحفيين العرب يدين اغتيال عبد الصمد وغالي ويطالب القيادات الأمنية بكشف الجناة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/11 | 14:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الصحفيين العرب يدين اغتيال عبد الصمد وغالي ويطالب القيادات الأمنية بكشف الجناة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الصحفيين العرب يدين اغتيال عبد الصمد وغالي ويطالب القيادات الأمنية بكشف الجناة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).