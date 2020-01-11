البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي وحضور 185 نائباً

2020/01/11 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

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عقد مجلس النواب، السبت، جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وحضور 185 نائباً.

وقال مصدر نيابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي افتتح أعمال الجلسة رقم ٢٧ بحضور 185 نائباً".ويتضمن جدول أعمال الجلسة، التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية، واستكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي.

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