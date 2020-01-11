سفير بريطانيا لدى بغداد يدين اغتيال الصحفيين أحمد وصفاء في البصرة ويدعو السلطات العراقية للتحقيق بالجريمة

2020/01/11 | 14:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أدان السفير البريطاني لدى بغداد، ستيفن هيكي، اليوم السبت، جريمة اغتيال الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي في محافظة البصرة برصاص مسلحين مجهولين.وقال هيكي في تغريدة تابعتها “يس عراق”، “ندين مقتل الصحفي احمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي، يوم امس في البصرة، من المهم للغاية ان تبدأ السلطات العراقية الان بالتحقيق […]

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