سائرون: على الحكومة والبرلمان اتخاذ موقف حاسم من رفض واشنطن مناقشة انسحاب قواتها

2020/01/11 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، إن رفض الولايات المتحدة الطلب العراقي بانسحاب قواتها، أمر لا يمكن القبول به وسيزيد من حدة الازمة في المنطقة.

وطالب الشمري في تصريح، البرلمان والحكومة باتخاذ موقف حاسم من رفض الولايات المتحدة مناقشة انسحاب قواتها من البلاد، مبينا أن الجميع مع تعزيز أمن واستقرار وسيادة البلاد، وضد أية محاولات إقليمية ودولية لخرق هذه الثوابت.

وأضاف، أن على بعض الدول الابتعاد من اتخاذ العراق ساحة لتصفية الحسابات، وعليها عدم التجاوز في ظل حق العراق وحسب القانون الدولي اتخاذ خطوات ضدها، داعيا البرلمان بجميع كتله إلى الوقوف صفا واحدا لرفض واستنكار التجاوزات على سيادة البلاد.

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