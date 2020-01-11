البرلمان يفتتح جلسته برئاسة حسن الكعبي

2020/01/11 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

افتتح مجلس النواب، السبت (11 كانون الثاني 2020)، جلسته الـ(27)، برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس، ...





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