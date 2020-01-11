2020/01/11 | 14:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / مأساة كبيرة، أصابت عائلة سورية، بد أن أقدمت إبنتهم ذات التسعة أعوام على الإنتحار، بسبب محاولتها تقليد مشهد للممثلة السورية ​كندا حنا​ في مسلسل “خاتون” عندما نفذت مشهد محاولتها الإنتحار.وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات حول الحادثة، إذ تحدثت بعض المصادر عن تفاصيل ما جرى، مشيرةً إلى ان الطفلة طلبت مشاهدة المسلسل عبر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتحار طفلة سورية حاولت تقليد بطلة مسلسل خاتون) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتحار طفلة سورية حاولت تقليد بطلة مسلسل خاتون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).