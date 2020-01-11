الاعرجي: تأخير تكليف رئيساً جديداً للوزراء يعني أن الكتل السياسة لم تعي خطوة المرحلة

2020/01/11 | 14:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم السبت، أن تأخير تكليف رئيساً جديداً للوزراء يعني أن الكتل السياسة لم تعي خطوة المرحلة.

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