تحديد موعد رحيل فالفيردي عن برشلونة

2020/01/11 | 14:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشف الصحفي الإسباني، غونزالو ميرو، عن موعد رحيل المدير الفني لفريق برشلونة لكرة القدم، إرنستو فالفيردي عن الفريق الكتالوني.ونقل حساب “@ElGolazoDeGol” على موقع “تويتر” عن الصحفي غونزالو ميرو، قوله: “فالفيردي سينهي علاقته مع برشلونة في يونيو.هذا القرار اتخذه هو والنادي”.وكان مدير العلاقات المؤسسية في النادي الكتالوني، غويليرمو أمور مارتينيز، […]

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