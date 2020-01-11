2020/01/11 | 14:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب هشام الهاشمي: #الطائرة_الأوكرانية الورطة التي سوف توجع رأس النظام الإيراني وتشغله بنفسه، وربما تجعله هو ومكانته الاعلامية الثورية يغادر الاستثمار ولو مؤقتا بمقتل قاسم سليماني؛ فاعتراف السلطات الإيرانية باسقاط الطائرة الاوكرانية لم يكن اعترافا كاملا، وكان متأخرًا، جاء بعد استعجال سلطة الطيران المدني باختلاق كذبة العطل الذاتي او الخلل الداخلي، قبل التأكد من التحقيقات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطائرة الأوكرانية: “الورطة” التي ستوجع رأس ايران.. هشام الهاشمي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطائرة الأوكرانية: “الورطة” التي ستوجع رأس ايران.. هشام الهاشمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).