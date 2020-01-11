حاجي زادة يبرر موقف الحرس الثوري بشأن مسؤوليته عن إسقاط الطائرة

2020/01/11 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني علي حاجي زاده، بمسؤولية المضادات الجوية الإيرانية، عن إسقاط الطائرة الأوكرانية يوم الأربعاء الماضي.

وأكد زادة في مؤتمر صحفي، ان المضادات الجوية كانت في حالة تأهب، بسبب احتمال حدوث مواجهة مع القوات الأميركية، مبينا ان المسؤول عن إطلاق الصاروخ الذي أصاب الطائرة، اتخذ قرار إطلاقه بعد تحذيرات عن هجوم بصواريخ كروز، واعتقاده بأنه يستهدف صاروخا معاديا.

وبرر حاجي زاده، الحادث بالقول، إن الشخص المسؤول عن منظومة الرصد، لم يكن أمامه سوى عشر ثوانٍ لاتخاذ القرار، إضافة الى وجود مشكلة في شبكة الاتصالات، مضيفا ان الجهات المعنية ستنفذ أي قرار يتخذه المسؤولون.

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