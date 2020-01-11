2020/01/11 | 14:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش هذا الموضوع ليس المقال الاسبوعي الذي ننشره عادة بل هو نظرة خاطفة عن الضربة الأيرانية للقاعدتين الامريكيتين كردة فعل على الضربة الامريكية بإستهداف أكبر شخصية ايرانية بعد المرشد...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقطة رأس السطر حول الضربة الايرانية الأخيرة) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقطة رأس السطر حول الضربة الايرانية الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).