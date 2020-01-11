اياد علاوي.. استقالة ام هروب من واقع الأزمة

2020/01/11 | 14:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كمال الموسوي الاستقالة لأي سياسي تحت ظل هذه الفوضى التي تعصف في البلاد قد تكون حلا ناجعا لكل من يفكر بها..لكنها حين تكون من زعيم كبير ورقم أساسي في...أكمل القراءة ←

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