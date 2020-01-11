فيسبوك وإنستغرام يمنعان نشر منشورات مؤيدة لــ

2020/01/11 | 14:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلنت شركة " فيسبوك " ان موقها الشعبي للتواصل الاجتماعي وتطبيق " انستغرام " التابع لها يحجبان منشورات مؤيدة للجنرال الايراني " قاسم سليماني " امتثالا للعقوبات الامريكية ضد ايران " .

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