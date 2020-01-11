شرطة النجف تكشف تفاصيل “الهجوم المسلح” في مقبرة وادي السلام

2020/01/11 | 14:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت قيادة شرطة النجف، اليوم السبت، تفاصيل مقتل واصابة 3 اشخاص داخل مقبرة وادي السلام في المحافظة، فيما بينت ان ماحدث كان بسبب “ثأر بين عائلتين”.وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “ما حدث داخل مقبرة وادي السلام لم يكن محاولة اغتيال وإنما هو شجار حدث بسبب […]

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