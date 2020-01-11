عبدالمهدي وبارزاني يتفقان على “توحيد القرارات” فيما يخص الأزمة الحالية

2020/01/11 | 14:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اتفق رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، على توحيد القرارات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم فيما يخص الازمة الحالية.وقال المكتب الاعلامي لعبدالمهدي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، التقى في اربيل صباح اليوم السبت، برئيس اقليم […]

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