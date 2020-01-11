2020/01/11 | 14:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفتتح النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم السبت، أعمال جلسة البرلمان رقم (27).

وقال مراسل "الغد برس" ان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، افتتح قبل قليل اعمال الجلسة رقم 27 من الدورة النيابية الرابعة، للسنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول".

وأكد ان عدد النواب الحاضرين 185 نائباً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يفتتح أعمال جلسة البرلمان الـ27) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يفتتح أعمال جلسة البرلمان الـ27) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).