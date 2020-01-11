عبد المهدي: هناك أساس جيد لحل الخلافات بين بغداد واربيل

2020/01/11 | 14:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، السبت، أن هناك أساس جيد لحل الخلافات بين بغداد واربيل .وقال عبد المهدي خلال الاجتماع مع رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، إن "هناك أساس جيد للتفاهم ولحل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".وأردف: "ثمة فرصة لحل المشاكل كافة وبما يصب في مصلحة العراقيين جميعاً".

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