2020/01/11 | 14:59 - المصدر: الغد برس

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رشا يحيى عبيس تؤدي اليمين الدستوري بدلاً عن علي يوسف الشكري

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رشا يحيى عبيس تؤدي اليمين الدستوري بدلاً عن علي يوسف الشكري

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