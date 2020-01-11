رشا يحيى عبيس تؤدي اليمين الدستورية نائبة بدلاً عن علي الشكري

2020/01/11 | 15:08 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر نيابي، السبت، بأن رشا يحيى عبيس أدت اليمين الدستورية نائبة في البرلمان بدلاً عن النائب علي الشكري.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رشا يحيى عبيس تؤدي اليمين الدستوري نائبة في البرلمان بدلاً عن علي يوسف الشكري".وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وحضور 185 نائباً.

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