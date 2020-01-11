2020/01/11 | 15:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:طلال بركات ليس هناك شك بان ايران قامت بتفويض الدين لخدمة مصالحها السياسية وسخرت المذهب كأيديولوجية فكرية لشق صفوف المسلمين لتحقيق أغراض سياسية من اجل محاربة العرب والانتقام منهم، على...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا تريد ايران انهاء الثورة في العراق) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا تريد ايران انهاء الثورة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).