الاولمبي العراقي يتعادل مع البحرين ويدخل عنق الزجاجة في الاسيوية

2020/01/11 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- خاص

انهى منتخب العراق الاولمبي، السبت (11 كانون الثاني 2020) الشوط الاول من مباراة البحرين بفرص مهدورة ومتأخرا بهدف في مباراة جرت لحساب الجولة الثانية من منافسات فرق المجموعة الاولى لنهائيات اسيا الجارية في تايلند.

المنتخب العراقي

بغداد اليوم -بغداد

كشف المنسق الاعلامي للمنتخب الاولمبي العراقي حسين الخرساني، السبت، (11كانون الثاني 2020)، عن التشكيلة الاساسية للفريق التي سيلعب بها ا امام البحرين في الجولة الثانية لمنافسات فرق المجموعة الاولى بالنهائيات الآسيوية الج

بغداد اليوم-متابعة

تستحوذ قضية إقالة المدرب إرنستو فالفيردي من برشلونة وتعيين تشافي هيرنانديز بدلاً منه على وسائل الإعلام العالمية في الساعات الماضية، وذلك بعد إقصاء الفريق من بطولة كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد بطريقة مفاجئة.

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