يعقوب بن افرات - العراق ساحة الحرب بين أمريكا وإيران

2020/01/11 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يعقوب_بن_افرات قتلت أمريكا قاسم سليماني وردت ايران بقصف صاروخي على قواعد أمريكية على الأراضي العراقية الامر الذي يدل بان أيام التعاون بينهما قد ولت وبدأت مرحلة المنازلة العسكرية.وتعود العلاقات الامريكية الإيرانية الى احتلال العراق والاطاحة بصدام حسين الخصم اللدود لإيران وإسرائيل.فخلال الغزو الأمريكي للعراق وبهدف اسقاط نظام البعث استخدمت أمريكا الطائفة الشيعية كأداة لتفكيك البلد وباسم تطهير البلد من حزب البعث و......

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