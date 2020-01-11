الفاكهة الأكثر استهلاكا في العالم أين ظهرت وكيف انتشرت؟

2020/01/11 | 15:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يعد الموز الفاكهة الأكثر استهلاكا في العالم وبلغت صادرات هذه الفاكهة -كانت في الأصل من جنوب شرق آسيا- سنة 2014 حوالي 18.6 مليون طن تبلغ قيمتها المالية حوالي 11 مليار دولار.وقالت مجلة ريسبويستاس تيبس الإسبانية في تقرير نشرته إن الموز يعد أحد الفواكه التي تعتبر بسيطة الاستهلاك بفضل سهولة إزالة قشرتها، وأن […]

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