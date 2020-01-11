لجنتان نيابيتان تناقشان استثناء الاطباء الاستشاريين من قانون التقاعد

2020/01/11 | 15:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة الصحة والبيئة برئاسة النائب قتيبة الجبوري وحضور اعضائها اليوم السبت، اجتماعا مشتركا مع اللجنة المالية لمناقشة تعديل قانون التقاعد الموحد لاستثناء الاطباء الاستشاريين في وزارة الصحة وتعديل السن القانونية لاحالتهم الى التقاعد بسن 65 سنة .

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