شاهد أول فيديو من داخل قاعدة عين الأسد بعد الهجوم الإيراني

2020/01/11 | 15:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت قناة سي إن إن فيديو وصورا حصرية من داخل قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الاسبوع الماضي....

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