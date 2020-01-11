2020/01/11 | 15:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قررت الخطوط الجوية الإيرانية، اليوم السبت، إلغاء رحلاتها نحو الدول الأوروبية حتى إشعار لاحق.

وأفاد مطار الإمام الخميني في بيان بأنه "نظرا لإلغاء الخطوط الجوية الإيرانية رحلاتها إلى أوروبا، يرجى من المسافرين الاتصال للاستعلام عن رحلاتهم قبل توجههم إلى المطار".

ويأتي القرار بعد اعتراف طهران صباح اليوم بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران "عن غير قصد"، وذلك نتيجة "خطأ بشري"، بعد اقترابها من مركز عسكري حساس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تلغي رحلاتها الجوية إلى الدول الأوروبية حتى إشعار آخر) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تلغي رحلاتها الجوية إلى الدول الأوروبية حتى إشعار آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).