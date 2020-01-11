2020/01/11 | 15:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، اليوم السبت، بتنظيم عمل الباعة المتجولين ورفع التجاوزات وتنظيف اسواق السماوة.

وقال جودة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "مع الكسب الحلال للمواطنين، وتنظيم عمل الباعة المتجولين لكن بدون التجاوز على الارصفة، وعلى حركة المارة، مما يساهم في اظهار مركز المدينة واسواقها بشكل غير حضاري".

وأكد جودة على "رفع التجاوزات بجميع اشكالها لكي تظهر اسواق السماوة بالشكل الحضاري، مع توفير اماكن للباعة المتجولين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ المثنى يوجه برفع التجاوزات وتنظيف اسواق السماوة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ المثنى يوجه برفع التجاوزات وتنظيف اسواق السماوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).