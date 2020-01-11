بالصور.. العقدة البحرينية تلازم الكرة العراقية بعد تعادل جديد للاولمبي

2020/01/11 | 15:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةتعادل منتخب العراق الاولمبي مع البحرين 2-2 اليوم السبت على ستاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاندوسجل هاشم سيد عيسى (44) ومحمد مرهون (86) هدفي البحرين، في حين أحرز أمير العماري (65) ومحمد ناصيف (90+2) هدفي العراقوكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت يوم الأربعاء تعادل العراق مع أستراليا 1-1، وفوز تايلاند على البحرين 5-0وتقام الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلتقي تايلاند مع العراق، وأستراليا مع البحرين.. ويشارك في البطولة 16 منتخب تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

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