مجلس النواب يُصوت على قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية

2020/01/11 | 16:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية.

وقال مراسل "الغد برس" في مجلس النواب إن، مجلس النواب صوت على قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩".

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