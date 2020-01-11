2020/01/11 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

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الخارجية الاميركية تدعو مواطنيها الى عدم السفر للعراق خشية ’’الخطف والارهاب’’

يتبع ..............

بغداد اليوم - السليمانية

وصل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، السبت 11 كانون الثاني 2020، الى محافظة السليمانية.

وقال مصدر مطلع، لـ (بغداد اليوم)، إن "عبد المهدي وصل، الى محافظة السليمانية بعد الانتهاء من زيارة أربيل".

وكان م

بغداد اليوم-بغداد

صوت مجلس النواب، السبت (11 كانون الثاني 2020)، على قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019.





وقال مصدر نيابي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب صوت على قانون التعديل الاول لقانون الادا

بغداد اليوم- اربيل

التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في اربيل ، السبت (11 كانون الثاني 2020)، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني خلال زيارة الأول إلى كردستان.

وقال بيان لمكتب عبد المهدي تلقته (بغداد اليوم)، إنه "جرى تبا

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