فايروس غامض يثير “الهلع” في الصين

2020/01/11 | 16:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سلط تقرير امريكي، الضوء على “فايروس غامض” تسبب باصابات حادة في امراض الرئة بمدينة ووهان الصينية، فيما اشارت البحوث إلى ان هذا الفايروس الذي تسبب بإصابة أكثر من 50 شخصا، هو نوع جديد من عائلة فايروس “كورونا” ويشكل هذا الفيروس الجديد، الذي يتسبب في التهاب رئوي حاد، مصدر قلق لمسؤولي الصحة في […]

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