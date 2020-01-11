تفاصيل اجتماع عبدالمهدي بمسرور بارزاني

2020/01/11 | 16:18 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، السبت مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، العلاقة بي...

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