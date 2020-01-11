عبد المهدي والبارزاني يبحثان القضايا العالقة بين بغداد وأربيل وتداعيات الأزمة الحالية

2020/01/11 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، القضايا المتعلقة بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم، وتداعيات الأزمة الحالية في المنطقة، ومسألة تواجد القوات الأجنبية.

وأكد عبد المهدي، على أهمية المشاورات في مجمل القضايا بين بغداد واربيل ، وفق مبادئ الثقة، سواء في القضايا الداخلية أو الخارجية، خاصة وان الأزمة الحالية خطيرة وتتطلب التعاون والتنسيق وسد كل الثغرات التي يمكن ان تستغلها الجماعات الارهابية في هذه الظروف، مشيرا الى حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة وعدم الدخول في سياسة المحاور والعقوبات وعدم معاداة أية دولة بما في ذلك الولايات المتحدة، والعمل على حفظ سيادة البلاد، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

من جهته، عبّر البارزاني عن ترحيبه بأي قرار يحفظ مصلحة واستقرار وأمن وسيادة العراق، وتجنيبه المخاطر المستقبلية، وان يكون العراق نقطة سلام، وفي منأى عن الصراعات، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، إضافة الى التأكيد على مسألة صون الحريات الدستورية والاستماع لمطالب المتظاهرين السلميين.

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