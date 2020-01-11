شاهد بالصـــور .. مجموعة من المتظاهرين ينظمون فعالية وسط ساحة التظاهر في بغـــداد

2020/01/11 | 16:25 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

مجموعة من المتظاهرين ينظمون فعالية وسط ساحة التظاهر في بغداد صباح اليوم السبت بأسم "بايسكلات التحرير" .

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