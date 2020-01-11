“ذكريات مؤثرة وشجاعة”.. صحفيون يستعرضون مواقف قديمة لزميلهم أحمد عبدالصمد

2020/01/11 | 16:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداول ناشطون وصحفيون مواقف وكتابات للصحفي الراحل احمد عبدالصمد، تشير إلى استعداد عبدالصمد للموت، ومعرفته المسبقة بأنه سيرحل مقتولا.وتناقل عدد من الصحفيين، تعليق سابق للراحل احمد عبدالصمد، يعود إلى بداية انطلاق الاحتجاجات الشعبية في العراق، اجاب فيه عن تساؤل بشأن من “المقتول القادم”، وعلق عبدالصمد حينها بـ”نحن”.فيما استذكر احد الصحفيين موقفا […]

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