الكعبي يغادر الجلسة والحداد يديرها بدلا عنه والحلبوسي يرفض دخولها

2020/01/11 | 16:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادغادر النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم السبت، الجلسة ليديرها بدلا عنه النائب الثاني بشير الحداد، فيما لم يدخل رئيس المجلس محمد الحلبوسي للجلسة على الرغم من وجوده في مبنى المجلس.وقال مراسل "كلكامش برس" ان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، غادر الجلسة التي افتتحها قبل اكثر من ساعة، ليديرها النائب الثاني بشير الحداد، مشيراً إلى ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي موجود داخل مكتبه الشخصي في مبنى المجلس ويرفض المشاركة في الجلسة.وعقد مجلس النواب جلسته ظهر اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وبحضور 185 نائباً.

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