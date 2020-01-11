2020/01/11 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور فلان تنصر ..فلان تمسلم ..وأنا مالى ؟ نحن نحترم حريته في الدين أولا : 1 ـ في أوائل الثمانينيات حين كنت مدرسا في جامعة الأزهر قسم التاريخ دخل زميل ومعه شخص ، قدمه لنا فقال : " هذا فلان وهو قبطى وقد دخل في الإسلام ، ونريد مساعدته "، لم أعبأ به وقلت في نفسى : " هل المسلمون تنقصهم المصائب حتى تُضاف لهم مصيبة جديدة " .2 ـ دخلت في السجن مع أول موجة في إضطهاد أهل القرآن في أواخر عام 1987 .......

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